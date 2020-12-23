電影「頭等艙的情人」日前殺青，這部電影主要描述女主角因為擁有強大的第七感而引來殺身之禍。導演張容 銜籌備兩年多，苦苦尋覓不到適合的女主角，沒想到有靈異體質的黎晏孜有一次在夢中見到自己躺在病床上，醒來去關聖帝君廟拜拜，巧遇演員味噌，他覺得這女孩很有靈氣，於是推荐給導演張容銜。正式開拍的時候才發現，黎晏孜在夢中早就見到自己拍戲的過程和場景，甚至能預知自己會受傷，劇組都覺得嘖嘖稱奇。

精靈系女神黎晏孜第七感上身，頭等艙的情人靈異巧合不斷電。(銜藝文化提供)

精靈系女神黎晏孜第七感上身，頭等艙的情人靈異巧合不斷電。(銜藝文化提供)

所謂的「第七感」是指人類最特殊的超感知覺，現代心理學認為，擁有第七感的人，可以與身邊的人建立新的連接方式，甚至還有時間感知能力。電影「頭等艙的情人」就是在講述擁有第七感的航空集團千金，因為這種特殊能力慘遭殺身之禍，但也因為有這樣的「天命」，讓她破解了惡人的陰謀。這部電影兩年來都在尋找適合的女主角，由於導演張容銜心目中的女主角不但有靈異體質，而且外型要靈氣夢幻，圈內不少女藝人都曾經來試鏡過，但一直未能找到適合的人選。

黎晏孜平常很宅，喜歡畫畫和研究塔羅牌。(銜藝文化提供)

兩年過去了，劇中其他演員包括孟飛和兒子孟翔以及謝麗金和楊少文等人都確定演出，獨缺女主角未能決定人選。也參與演出的演員味噌有一天回家鄉的關聖帝君廟拜拜，巧遇也在廟裡拜拜的黎晏孜，覺得她很有靈氣，於是推荐給導演張容銜。而張容銜第一眼見到黎晏孜就覺得她有「后翼棄兵」女主角安雅泰勒喬依的神韻，當下就決定讓她挑大樑演出。導演和劇裡的資深演員都覺得黎晏孜的演技「渾然天成」

黎晏孜在緬甸做公益，她拍下當地女孩天真的笑容，自己也被女孩感動。(銜藝文化提供)

黎晏孜說，她從小就有靈異體質，小時候住在阿祖家裡，夜裡半夢半醒之間，看見一個穿著和服的女生在她耳邊說話，長大之後才知道，她可以看見另一個世界的靈體。

黎妟孜說，她有一次夢到自己躺在醫院的病床上，而且還扭傷了腳。原來這些都是她後來拍攝「頭等艙的情人」的場景。那天她到醫院拍戲，一看到病床就知道這是她夢裡見過的場景，拍戲之前，按一般習俗，劇組應該準備一個五十元的紅包讓她去霉氣，結果工作人員忘了，她當下心知不妙，因為她知道自己接下來會「有狀況」，果然當天她就扭傷了腳。

黎晏孜外型充滿仙氣，被粉絲形容是「精靈系女神」，喜歡演戲也喜歡畫畫的她，平常就是個宅女。雖然有靈異體質可以讓她知道很多一般人不知道的事情，但雙魚座的她，極重感情。曾經因為一段戀情的結束而情傷了兩年，為了遠離傷心地，她獨自到日本進修，後來在乾媽的帶領下，到泰國和緬旬等地幫助弱勢孩童，也讓她重新找到人生的方向。

(中時新聞網)