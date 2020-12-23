一年一度的全國小果番茄競賽，23日於農委會台南區農業改良場舉行決賽，由嘉義縣民雄鄉農友徐立晨奪冠。（劉秀芬攝）

一年一度的全國小果番茄競賽，23日於農委會台南區農業改良場舉行決賽，由嘉義縣民雄鄉農友徐立晨奪冠，他種的玉女番茄平均糖度11.9，平均單果重10.5公克，以總分93分奪冠。徐立晨說，雖然他5年前才回家接手種番茄，但20多歲起就幫忙父親種番茄，可以奪冠多靠爸爸的經驗傳承。

42歲的徐立晨原是賣鞋的業務，5年前回家接手種番茄，並且貸款改成溫室種植，靠著父親傳承的經驗、農改場人員的技術協助，3年前他開始參賽，今年終於一舉拿下冠軍，今年的番茄品質好，還曾賣出每公斤380元的高價。他也大方傳授經驗，除了加裝滴灌系統，保持植株通風非常重要。

評審之一莉莉水果店老闆李文雄表示，番茄要好吃除了新鮮、色澤均勻，有基本的酸甜滋味，最重要的是要能回甘，才能讓人想一口接一口；台灣的農友種植技術都很好，尤其今年在高溫少雨氣溫下，平均甜度還有10.1度，維持一定水準，相當難得。

台南農改場場長楊宏瑛表示，今年是第10屆的全國性小果番茄競賽，原本分為「一般組」及「10年冠軍組」競賽，但受氣候因素影響，10年冠軍組僅9組參賽，所以併入一般組共95人參賽。

今年參賽農友以嘉義縣84人最多、雲林縣5人、台南市1人，其他縣市有5人。比賽結果取冠軍1名、亞軍2名、季軍3名、佳作10名，嘉義縣為最大贏家，囊括冠軍等14個獎；其中太保市則拿下亞軍等7個獎。

台南農改場助理研究員劉依昌表示，今年受乾熱氣候影響，番茄容易產生跳花，原本預計要參賽的農友，比賽時間到了沒果可採；此外，農友習慣以節水方式控制番茄甜度，他建議因應乾熱氣候，番茄更需要水分管理，加裝滴灌系統不僅可以節水，也可以管控土壤，增加後期產量。

(中時 )