加拿大政府日前否決山東黃金收購加拿大金礦集團特麥克（TMAC Resources），中國外交部發言人趙立堅23日回應表示，加拿大政府將正常商業合作政治化，並以國家安全為由進行政治干預是錯誤的。

山東黃金2020年5月提議以近1.5億美元的價格，收購擁有一座北極圈礦山的加拿大礦業公司特麥克（TMAC）。不過TMAC在22日公告表示，山東黃金為一家國營金礦商，加拿大政府經審查，以國安為由否決此項收購案。

綜合外媒報導，趙立堅對此表示，中國和加拿大經貿合作的本質應是互利共贏，任何將正常商業合作政治化，並以國家安全為由進行政治干預的做法，都是錯誤的。

回應指出，中國政府一貫要求中國企業在遵守國際規則和當地法律法規的基礎上，開展對外投資合作。又指加拿大應該為包括中企在內的各國企業，赴加拿大投資提供公平、開放且非歧視的營商環境。

(工商 )