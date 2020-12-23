娛樂8點半》在港台影史中，三級片曾輝煌一時，許多女星選擇豁出去脫了，但拍完大尺度畫面後，各自發展不同，有人大紅大紫，卻也有人依舊沒打岀知名度，女星滕子萱就因為拍過全裸三級片而後悔莫及。

女星滕子萱本名為葉玲，擁有亮麗外型、高挑身材，演藝作品雖不多，卻曾在2009年台灣Google十大名人搜尋排行榜，登上第7名，原來是她當年參選台灣區的國際比基尼小姐比賽時，被挖出曾拍過正面全裸的香港三級片，當時一度搶盡新聞版面。

滕子萱和鄭浩南在《降頭》有激情床戲。（圖／翻攝自網路）

滕子萱因為全裸拍過片而沒了助理主持的工作。（圖／中時資料照）

滕子萱2006年演出王晶執導電影《提防老千》出道，隔年接演《降頭》和邵美琪、鄭浩南合作，因在片中與鄭浩南有激烈床戲，甚至有直接正面露點的大尺度畫面，一度引發話題，後來她於2009年在台灣參加國際比基尼小姐比賽，在決賽前突然被挖出演過全裸電影的料，照片更在網上瘋傳，讓她搶盡風頭，外界因此質疑她的參賽資格受影響。

對此，滕子萱就聲淚俱下表示當時年輕不懂事，才用了真名全裸演出電影，以為只是小咖角色不會被注意，沒想到還是被挖出來，並針對外界質疑的參賽資格做說明，稱和大會溝通過後，對方表示她的過去並不會影響分數，讓滕子萱慶幸《降頭》沒在台灣播出。

滕子萱(左一)2009年參加國際比基尼小姐台灣區選拔賽，卻因被挖拍過露點三級片意外成為焦點，最終獲得第4名成績。（李坤建攝）

另外，滕子萱也委屈泣訴，當年因為已經和香港公司簽約，所以不得不拍，原本以為只要拍賣弄風騷的畫面就好，沒想到卻是要全裸入鏡，讓她感覺受騙，也覺得讓家人蒙羞，並說媽媽是保守公務員，一定接受不了，希望媽媽不會看到週刊。滕子萱認為，自己參加比基尼小姐比賽，就是想以正面健康的形象重新出發，未料比賽因為她而失焦，讓她相當沮喪，最後她則在比賽中獲得第4名。

不過，儘管滕子萱在比賽獲得佳績，仍擺脫不了該段黑歷史，她當年本來受邀在綜藝節目《平民百萬富翁》擔任助理主持人，當時在節目名為Melody，人氣頗高，但後來被爆出拍過三級片，電視台就以有損形象為由將她緊急除名，而滕子萱目前已不在娛樂圈發展。

(中時新聞網)