82歲台灣知名作家瓊瑤，日前與圈內編劇、製作人、作家共156人，連署呼籲「抄襲剽竊者不應成為榜樣」，並公開點名屢屢出現抄襲劣跡的于正、郭敬明，應被媒體抵制封殺。對此，于正的回應更是驚呆眾人！

日前包括瓊瑤在內共156位業界人士，連署聲明抵制有抄襲劣跡的《延禧攻略》製作人于正與《小時代》電影導演郭敬明。其中參與連署的編劇汪海林，日前受訪更不客氣地直言，這2人都曾被判抄襲，卻沒道歉，如今以綜藝節目導師的面目出現，令業界氣憤，更呼籲生產內容不要一味地追求流量，要守住社會底線。

于正至今未向瓊瑤道歉。(取自于正微博)

瓊瑤2015年跨海控告于正《宮鎖連城》抄襲她的《梅花烙》，最終于正被判需公開道歉、5出品方共賠償約2500萬台幣。于正近日接受陸媒電訪，被問起遭汪海林質疑他為何法院判決多年，還沒向瓊瑤道歉？于正表示每個人都有過去，他也不會對過去做任何解釋，會用作品和他的一切來證明他的為人，也不需要向汪海林交代任何事情。

于正下一秒更語氣激動地說：「我為什麼要回應他(汪海林)呢？他是誰啊！這不是太搞笑的一件事嗎。」接著被問起遭同行連署抵制一事，于正二話不說直接掛電話，留下在電話那一頭傻眼的記者。

(中時新聞網)