疫情再起，企業大型尾牙取消衝擊餐飲。剛出爐的11月份零售、餐飲營業額，繳出3524億、644億，各年增2.5％與0.8％，拉出連五紅成績。不過隨著秋冬疫情再起，企業大型尾牙取消，經濟部預測12月份餐飲業業績將由紅翻黑。

因著雙11電商檔期業績嚇嚇叫，經濟部公布的11月零售業營業額，之中的「非店面零售業」成長16.2％，往下分類的「電子購物及郵購業」做了283億，更是上揚2成，相對傳統「百貨公司」卻是小幅衰退0.4％。

經濟部統計處副處長黃偉傑解釋，主要是今年雙11加碼促銷，比去年還好。而百貨業績減少，則是部分公司周年慶檔期比去年提早關係。

總計11月零售業營業額3524億元，創歷年同月新高，年增2.5％。貢獻除了電商熱銷，「汽機車零售業」也因新式車款熱賣，汰舊換新補貼政策即將到期，年增11.2％。「資通訊及家電設備零售業」受惠iPhone 12等新品上市帶動，營收也增4.3％。超市、量販店、便利商店各年增5.8％、8.0％、10.9％，同樣暢旺。

餐飲業營業額方面，11月只年增0.8％，但還是連5個月正成長。經濟部解釋，是因業者推出新品牌且營業據點擴增，加上受惠百貨公司週年慶集客效應，不過「外燴及團膳承包業」因邊境管制衝擊營收年減26.1％。

企業尾牙掀停辦潮，經濟部長王美花日前曾表示，反而會讓中小型餐飲業搶商機，但黃偉傑看法較審慎。雖然一般聚餐型的「餐館業」，疫情影響營收負成長只有2到6月，7月份後已轉正成長。但尾牙所在的宴會型餐廳，「外燴及團膳承包業」則都還沒有轉正。

企業取消尾牙有些發餐券，是否轉到一般型餐廳消費，黃認為要持續觀察，12月份餐飲業營收確實看負成長1％到4％。

零售業12月業績預估則在–0.5％到2.5％之間，正負難料。黃偉傑說，必須觀察本土確診案例後，接下來有沒有新的管制措施，無法預期。

(中時 )