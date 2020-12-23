原PO貼出超市的現況。(圖擷取自PTT)

原PO貼出超市的現況。(圖擷取自PTT)

英國出現新冠肺炎變種病毒，傳染力增加70%，指揮中心也緊急宣布，自英國入境及過去14日有英國旅遊史者，皆至集中檢疫所進行居家檢疫。對此，就有在英國工作的台人指出，他目前住在倫敦二區近金融中心的地方，更透漏自己昨(22日)一早到超市，「架上只剩下蔬菜，就算我去了，也買不到什麼東西」。

這名現居英國倫敦二區的網友昨在PTT上發文指出，自從英國政府宣布防疫升級封城後，許多老家在倫敦外的人無論是開車或是搭火車，「全部擠成一團要出倫敦」。而老家原本就在倫敦的人，超市出現搶購潮，一堆人瘋搶衛生用品及食物。

原PO接著透露，自己昨日一早到超市，看到架上幾乎被搶購一空，只剩下蔬菜，「早上去超市的時候，鷹嘴豆罐頭、所有的肉類、雞蛋跟衛生紙那一個架子已經空了」。最後原PO只買了新鮮蔬菜就返家。但搶購的物品讓原PO不解，「不過他們搶購的東西也蠻有趣的，我就在想，那些肉到底是能放多久呢？可能是想要全部煮一煮放在冷凍櫃裡面吧」。

貼文內也附上照片，只見超市內的生鮮櫃空空如也。消息曝光後不少網友回應，「保重，撐不下去就回來」、「撐不下去就回台灣，至少14天後人平安的」、「認真的，隨時上來報個平安吧」、「你搶到什麼了嗎，空手而回？」、「全被掃光了，那你們要吃什麼」、「去亞裔超市買米麵，可以撐久一點」。不過也有人推測，「應該也有剛好聖誕的原因吧，聖誕節商店一堆沒開」。

(中時新聞網)