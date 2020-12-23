嘉義市政府23日宣布「迎接2021全嘉藝起來跨年晚會」照辦，呼籲參加晚會的民眾務必遵守相關防疫規範。（呂妍庭攝）

嘉義市黃敏惠23日與直播主莎卡進行直播，預告跨年晚會相關節目內容。（呂妍庭攝）

金曲入圍雙人組合愛客樂單曲製作人黃昺翔帶來開場表演。（呂妍庭攝）

「迎接2021全嘉藝起來跨年晚會」於12月31日下午6點在嘉義市立體育場登場，屆時將有長達6.5小時不斷電精彩演出，因才新增一起本土案例，市府嚴陣以待，市長黃敏惠呼籲民眾配合防疫規範，「非常時期，非常作為」，大家共同努力，安全歡樂倒數，而市府也會視疫情發展，滾動式檢討相關防疫作為。

今23日市府辦記者會，金曲入圍雙人組合愛客樂單曲製作人黃昺翔，以及參加模王大道模仿台語歌手江蕙，有「江蕙接班人」之稱的陳思安帶來開場表演，黃敏惠並與直播主莎卡(浪直播)進行直播預告跨年節目內容。

黃敏惠指今年是疫情嚴峻考驗的一年，嘉市跨年晚會防疫本就超前部署，市府22日已慎重決定跨年晚會將照常舉行，請民眾配合相關的防疫機制與規範，在單一入口處將進行紅外線熱像儀體溫量測、手部酒精消毒、實聯制入場，也會備妥洗手與消毒用品、增加公共空間消毒頻率等。

為配合中央疫情指揮中心規定，室內、戶外全程戴口罩，禁止在會場內飲食，但可喝水，市府提醒大家，堅守「拱手、不握手、勤洗手」原則，有症狀或居家隔離與自主管理者請勿外出。

黃敏惠說，跨年晚會卡司堅強卡司，有重量級主持人沈玉琳、巴鈺雙人搭檔，以及來自馬來西亞的黃明志與接地氣的黃妃等大咖歌手，演出陣容齊聚不同世代歌手，有嘉義在地藝人古家齊、2015年入圍金曲新人獎王彙筑、金志遙、美聲實力派女歌手林芯儀、陳思安、黃奕儒、文青最愛的新聲代歌手魏嘉瑩＋樂團、能唱也能演台語實力型男吳永濱、嘻哈甜心陳謹緗以及來自聲林之王的最美聲空姐徐樂芸等接力演出。

市府文化局指出，今年菱型延伸舞臺再升級，舞臺中間有1座400吋LED大彩屏，側邊再加上6面直立彩屏，營造立體感的舞台視覺，現場還設有3座300吋大螢幕，全程轉播讓觀賞民眾視覺零死角。31日當天下午4點開始將進行周邊交通管制，並安排接駁車服務，歡迎利用大眾運輸工具。

(中時 )