立委高嘉瑜23日在財委會上指出，金管會火速通過富邦金控公開收購日盛金控，是在「護航」之前放行陸資投資日盛金，希望藉公開收購「船過水無痕」，而金管會主委黃天牧卻罕見的動怒咆哮要她收回指控。高嘉瑜下午也在臉書上發文砲轟黃天牧「見笑轉生氣」，她還嗆聲表示，自己在金融業舉目無親，請黃天牧放心，並質疑這起併購案是否還有隱情。

高嘉瑜下午在臉書上指出，今天黃天牧主委，不但動怒，還「反質詢」，並澄清自己不是幫正大講話，「立委質詢政務官職責所在，政務官質疑立委有利益糾葛通常是忌諱的，至少也要有證據。這種破壞憲政慣例的舉動，出在一個號稱『溫文儒雅』的主委身上是很反常的」。

高嘉瑜表示，以她做民意代表的經歷，反常往往是「見笑轉生氣」，讓我對富邦金併日盛金案子後面到底有沒有不為人知的隱情，越來越有挖掘的動力。同時，她更向黃天牧嗆聲，「我高嘉瑜在金融業根本舉目無親，也不認識正大的任何一個人，請黃主委大可放心」。

高嘉瑜認為，日盛金若是陸資，應該依法開罰、出清持股，甚至清算收回金控執照，「退一步也應該由官股或者是沒有中國色彩的金融業購併！螞蟻金服前車之鑑猶在，在中國大陸有投資的業者很難不受中國大陸控制，富邦在中國大陸的產業可是有共產黨支部的！」

高嘉瑜說，不支持正大，是因為搞不清楚他是港資還是陸資；不支持富邦，是因為從台灣金融安全的考量，應該由一個中國大陸色彩更淡的金融機構或團隊來購買。她更指出，除了富邦之外，若問其他的金融機構有沒有意願併日盛，「他會回答：日盛大股東不會賣我，我要透過非合意購併也買不到過50%」。

高嘉瑜強調，就是整個購併的貓膩所在，會不會其實日盛金持有者是肖建華，是正大，還是富邦，對中國大陸來講是一樣的，都是左手換右手。她也回嗆黃天牧，「兇我是沒用的，不要搞不清楚狀況資敵，變成幫中資脫產、洗錢的幫兇，才是黃主委該生氣的！」

(中時新聞網)