南投縣跨年晚會照常舉行，全面加強防疫措施。（廖志晃攝）

清境星空原民風，是全國海拔最高的跨年晚會。（廖志晃攝）

防疫優先，跨年晚會如期舉行！南投縣跨年晚會在清境農場和南投縣立體育場同步展開，並且連線直播，而基於防疫考量，所有參加民眾都必須戴口罩，保持社交距離。

「2021愛在南投星光閃耀」跨年晚會，31日晚間7點在南投縣立體育場舉行，副縣長陳正昇表示，因疫情嚴峻，縣府訂定加強防疫應變計畫，希望民眾配合防疫措施。

「2021愛在南投星光閃耀」跨年晚會，由金曲樂團旺福、鐵肺女王李佳薇壓軸演出，大愷與「食尚玩家」林彥君擔任主持人，新生代獨立嘻哈團體Rooftop Mob、在地歌手林語菲、聲林之王鄭可強、B.K掰客樂團、亂貓樂團，還有花甲少年轉大人嚴正嵐、總鋪師歌王陳隨意、芒果公主喬幼等人接力演出。

跨年晚會也能拿大獎，包括大螢幕電視、吸塵器、智慧型手機、自動咖啡機等；另外，「南投觀光玩起來，樂享消費抽刮送」特大獎，「TOYOTA 2020 Vios1.5雅致」汽車，也將 在當晚抽出。

清境星空原民風跨年，是全國海拔最高的跨年晚會，晚間7點半在清境農場遊客中心停車場舉行，包括吳是閔、孟慶而、蜆仔、歐妮醬、亞亞、蔡夢航等人都將登台演出，與大家一起迎接2021年。

(中時 )