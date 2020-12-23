台灣253天本土零病例破功，中央流行疫情指揮中心規範五大原則加強耶誕跨年活動防疫，台南市政府擬今天由副市長趙卿惠召開跨局處會議，面對26日、27日、31日3天活動，將確實做好相關出入口管理、加強宣導防疫規定以及實聯制，一旦疫情變化嚴峻，將改朝「線上演唱會」進行，一切以防疫優先為最高原則。

台南市長黃偉哲下午參加市政會議時也再度提醒，面對疫情升溫，防疫如同作戰，南市府會做好萬全準備，呼籲市民朋友參與活動時務必遵守相關防疫規定；由於跨年活動有請外國藝人，也已透過專案方式向中央呈報，依照計畫做滾動因應、檢討，若疫情變化嚴峻，需要停辦時，將改採線上演唱會方式進行。

南市府表示，由於會場內屬於空曠範圍，活動出入口管理特別重要，因此將會在進入主場區各路口加強設立宣導站，鼓勵民眾藉由宣導站進入主場區，宣導站除架設紅外線量測體溫，另會提供手部消毒和QR Code掃描器，請參與民眾務必攜帶手機到場。

為加強宣導，會場周邊60座公共廁所將加強消毒頻率次數，QR Code掃描器除了進入宣導站時可以掃描，南市府也將投入近百位志工，方便民眾透過手持牌和大螢幕就近掃描。

南市府提醒，參與活動者需全程配戴口罩，除補充水分外，將禁止飲食，現場工作人員加強勸導，若勸導不聽者，將請離現場並予以開罰。

(中時 )