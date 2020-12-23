北美家具供應商客思達-KY（2936）23日法說指出，今年疫情年各行各業受衝擊，客思達-KY在供應鏈管理及線上線下新零售銷售網拓展下，前3季合併毛利率為30.9％，年增1.68個百分點，其中第二季及第三季毛利率更上升至32.00％及31.96％，有助全年獲利成長。

客思達-KY前三季營收76.8億元、年減13.39％，但在管理財帶動下，稅後盈餘為1.33億元，EPS從去年同期虧損轉盈每股稅後純益1.76元，目前累計前11月合併營收為94.69億元，年減11.71％，在二波疫情在美國又進入嚴峻時期，全年營收勢必衰退，但預期的是獲利增長。

客思達-KY財務長潘敏行表示，美國政府仍會持續進行量化寬鬆及紓困穩定美國經濟，而全球新冠肺炎疫情要在明年第3季結束並不容易，預期明年美國民眾娛樂及旅遊支出不高，長時間居家或在家辦公，可望支撐中低價家具需求，透過供應鏈平台支援新零售銷售網，有助帶動營收再追上。

潘敏行指出，目前集團在供應鏈部分仍擁有大量採購優勢，主要是多元採購策略，在亞洲地區包括中國大陸、馬來西亞、 越南及台灣等地家具製造集散地設有營運據點，負責開發當地供應商以及進行交期聯繫與驗收等業務，集團分散的商品採購來源，大幅減少單一地區供貨不穩定之風險。

明年挑戰包括貿易加關稅、供應鏈不確定性因素、以及匯率變動風險、美國電子商務對實體家具業者造成競爭壓力等；但也因為及早因應而出現不少機會，像是藉由強化供應鏈管理，運用創新的工具，以工業4.0的方法及觀念，提升客思達-KY美國家具市場的產業地位。

此外，將行銷範圍從傳統的對零售商行銷（B2B）進一步延伸至以Coaster品牌對終端消費者的行銷（B2C），以建立客思達-KY美國零售商強大的在地服務網，提供從線上到實體的消費體驗。

(工商 )