立委李昆澤23日舉辦立法院交通委員會高雄地區建設考察，交通部長林佳龍也南下參與，相關單位針對高雄因應鐵路地下化的立體設施拆除進度、周邊商圈觀光推廣合作計畫等面向進行簡報說明，會議中李昆澤也向交通部觀光局爭取到100萬，降用來補助商圈觀光推廣活動。

中博高架橋於2003年完工通車，銜接博愛路與中山路，是橫跨南北高雄的交通要道，但為了配合站區鐵路地下化工程，即將在明年功成身退、走入歷史，未來中博高架橋將由站區兩側的站西路與站東路取代。

交通部鐵道局南部工程處指出，原先擬定邊拆邊通車的方案，拆除過程中仍開放4線道讓民眾通行，但工期長達半年時間，市府希望可以縮短工期，因此目前研擬2套方案，其一是在春節連假日以繼夜24小時動工，僅需7個工作天，另外則是在228連假實施拆除作業，目前正與市府持續研議，將會擇優選擇對市民造成最低困擾的方案進行施工，減輕對民眾生活的不便。

李昆澤表示，有關鐵路地下化工程期間，周邊停車空間他將持續與台鐵局、鐵道局以及高雄市政府溝通協調，努力爭取臨時停車空間，且辦理多次會勘，商圈及社區民眾都很肯定他處理停車空間的問題，後續他也會持續加強各方面措施。

李昆澤指出，鐵路地下化雖然第一階段已經完工，但是相關站體仍在建置，工程尚未結束，對於周遭商圈造成極大影響，今年過年期間向交通部觀光局爭取補助商圈觀光推廣活動經費100萬元。林佳龍也承諾，明年度也朝補助100萬的方向來協助。

(中時 )