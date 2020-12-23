南投縣4歲女童虐殺棄屍案 彭姓生母判刑1年10月

南投縣4歲女童，被彭姓生母的前陳姓男友凌虐、餵食毒品致死，生母竟協助棄屍！南投地院法官審結，認為彭女與陳男任意掩埋屍體，未妥適安葬亡靈，罔顧為人母應盡扶養保護之責，依遺棄屍體罪判處彭女有期徒刑1年10月。

根據法官判決，被告彭女與前夫離婚後，擔任女童監護人，後來與陳男交往，多次任由陳男與女童獨處一室，今年6月間，陳男竟然在台中市租屋處，餵食女童安非他命等毒品，致女童因呼吸功能抑制而窒息死亡。

陳男在女童失去生命跡象後，先聯繫蔡姓友人到場，蔡姓友人再通知彭女到場；彭女雖然覺得女童死因可疑，但唯恐自己也會有刑事責任，竟然與陳男及蔡男，將女童以棉被、塑膠袋包裹，從台中市載運到南投縣名間鄉，先放衣櫃，後來擔心發出臭味，因此再埋到附近的樹下。

南投地院刑庭發言人蔡志銘表示，彭女是女童的生母，知道女兒可能遭他人殺害後，只因畏懼刑事責任，就與陳男任意掩埋屍體，未盡人母責任；但她在偵審期間，坦承犯行，且已懷孕生產，並希望未來能好好照顧剛出生的幼兒，顯有悔悟之心，因此判刑1年10月。至於陳男涉及殺人等罪部分，法院還在審理中。

(中時 )