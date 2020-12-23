期交所連續6年捐贈全台各地食物銀行及偏鄉學童課後輔導超過2億元，今年也捐贈蘆竹老人長期照顧中心10萬元、桃園市府社會救助金專戶200萬元，其中150萬元用於購置日照交通接送車，另外50萬元則運用在兒少發展帳戶獎勵金，也為長輩準備保暖物品。

期交所董事長吳自心提到，期交所1987年成立，第一年成交數約23萬，截至22日已突破3億，期交所在金管會鼓勵下，長年支持社會公益活動，與桃園市社會局長期合作「金融有愛－食（實）物銀行」，也表示未來仍會盡最大努力支持公益活動。

桃園市長鄭文燦23日出席公益捐贈儀式，指出兒童及少年未來教育與發展帳戶主要協助低收入戶及中低收入戶家庭，由家長每月存入500元、1000元或1250元等不同金額，政府即以1：1比例存入同額款項，至孩子年滿18歲止，約可累積存下54萬元教育基金，減輕學子就學負擔，給予更好的發展機會。

鄭文燦說，桃園社會福利政策，以全齡照顧為推動原則，讓一般民眾在不同人生階段得到照顧，弱勢家庭更能獲得必要照顧，而桃園市府積極推廣長照2.0，拓展ABC級長照據點，增加住宿型長照機構中心，提高照護品質，另也創新及完善老人福利政策，如老人裝置假牙補助、免費施打肺炎鏈球菌疫苗、愛心敬老卡800點、國民運動中心長者免費公益時段、三節敬老金及重陽敬老金等制度，未來將強化發展老人體適能及文康活動，讓活耀老年成為發展主軸。

(中時 )