「我OK，你先領！」，是台灣在今年2月新冠疫情全面爆發時，自發的口罩禮讓運動，把稀缺的口罩留給最需要的人，這個舉動讓台灣登上世界的防疫舞台。而台灣在昨天，相隔253天再爆出本土確診個案，讓加權指數嚇出200多點的跌點，但這次根本不必緊張，甚至可以發起新的股民運動，口號叫「你OK，我先買！」，因為這裡會是一個絕佳的股市中長期進場點，市場送了一份耶誕大禮！

讀者可以回想一下，253天以前也就是4月敦睦艦隊開始爆出集體確診時，那時共出現36名本土確診個案，疫情沒有繼續擴散，5月指數在11,000點震盪整理之後，就開始噴出，6月漲上12,000多點，7月再漲上13,000多點，現在已經飆上14,000多點！當時，利用市場恐慌下挫而大膽進場的投資人，相信到現在都是賺大錢，所以論當時是不是一個好買點？答案是淺而易見的，重點是投資人「敢」不敢進場，有沒有看到現在股市多頭的動力，就是全球性的低利率環境加上資金行情。

「你OK，我先買！」只要這次本土個案沒有大範圍擴散，絕對要把握時間進場買股票，這是很簡單的結論，卻也最實際。今年3月的8523點，疫情最嚴重時，很多投資人已經被騙一次了，第一次算是天真，如果又被騙第二次，那可能就是又傻又天真，再一次8523點，很多人還是不敢進場，但目前的市場走的就是資金行情，聯準會（Fed）在2023年以前，預計不會升息，歐洲央行（ECB）加碼購債力道，日本也在實施財政刺激，更別提美國政府已經通過9,000億美元的財政刺激方案，股市中長期沒有明顯重跌的理由。

昨天原本要挑戰14,427點的歷史前高，與昨天的最高點只有16點之差，但因本土個案反而下跌207點，今天已經漲回來45點，代表還有進場的空間。美國新冠確診案例已超過1,800萬例，但美股的那斯達克指數昨晚還在創歷史新高，台灣目前就爆出這1例的本土個案，只要控制得宜，絕對不構成台股的大利空。「你OK，我先買！」，台股的年底行情樂觀期待，低檔布局的機會就是這幾天！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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(中時新聞網)