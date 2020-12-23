本屆諸羅山盃有棒球二代參賽，前職棒球星沈鈺傑、陳江和的長子沈立宸、陳軒奇分別效力福林白隊與台南安慶，兩隊在高年級組8強賽狹路相逢，沈立宸此戰投打都有好表現，不僅拿下生涯首次完封勝，同時有雙安、2盜壘表現，率隊以1比0晉級4強寫下隊史最佳，讓總教練章子健直呼好驚奇。

此戰沈立宸投6局無失分，僅被敲2安另有3次三振、無保送，打擊方面有雙安，其中4局上半擔任首名打者敲出安打後，連續2次盜壘讓他站上三壘得分大門，靠隊友白承晏安打跑回寶貴1分，最後福林白隊就靠這1分贏球。

談到單局2次盜壘，章子健表示是沈立宸主動比出暗號想盜壘，因為對方先發投手吳杰叡不好對付，知道連續安打不容易，因此在抓到對手投球慣性後，決定靠小球和腳程戰術險中求勝。

賽後章子健對這批5年級孩子相當滿意，「真的很驚奇也很感動，6年級（福林藍隊）相對比較成熟，原本沒有預料到能打到4強，真的是越打越穩定，讓人滿驚豔的。」上午場福林白隊派出白承晏完投6局只失1分，晚場再由沈立宸出馬，2名左投都繳出完投佳績，也是陣中穩定的2大王牌先發。

陳江和長子陳軒奇在台南安慶國小少棒隊。（大會提供）

沈立宸4年級下學期才開始打棒球，進入少棒隊還不滿一年，這也是他生涯首度完封勝，「很有成就感，沒有想過能到4強，之前盃賽大多只進一輪就被淘汰，這場完封後有更多信心。」不過沈立宸說回家不會跟爸爸沈鈺傑炫耀，因為爸爸教育他們要沉穩一點，不能太囂張。

而陳江和長子陳軒奇此戰擔任第一棒，可惜沒能從沈立宸手中敲出安打，其實兩人小時候曾經是玩伴，不過沈立宸長大後已經忘記兩人曾一起玩過，「知道對方是誰，沒有特別想什麼，只想著丟給他打，如果打出去就交給隊友守備。」

(中時 )