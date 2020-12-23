新北市新莊區年近8旬朱姓獨居老婦，昨日下午杵著柺杖徒步外出至桃園市迴龍購物時不慎跌倒腳部受傷，剛好員警經過熱心民眾請員警協助，因老婦行動不便，員警乾脆把老婦背上4樓。

迴龍派出所警員巡邏員警林耀明、粘凊紋昨日下午15時，在超商巡簽時，有民眾告知該老婦稍早不慎滑倒坐在旁邊，婦人求助無門四處張望，不知該如何協助。警方上前關懷詢問老婦，起初該名老婦防備心極重，表示不需警方協助、亦不願透漏家住何處及年籍資料，警方便先幫老婦將衣服拉鍊拉好、鞋子穿好避免其著涼、跌倒。

在警方不斷溫情攻勢下，朱姓老婦人終敞開心房，告知警方姓名住在附近不遠的新莊區，因本身有重身障靠拐杖協助行走，此次外出是因為要購物不小心滑倒腳部受小傷，想要休息一陣子再慢慢走回家。

員警表示想要用車輛載送朱老婦人回家，老婦這才笑顏逐開直說謝謝，員警載到公寓1樓，員警擔心婦人腳傷爬樓梯無法負荷，主動揹老婦上4樓住家，朱婦萬分感謝員警服務送到家，也說若沒有年輕員警的幫忙，可能自己不知何時才能走回到家。

(中時 )