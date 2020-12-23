邱昊奇、梁舒涵配對有火花。（三立提供）

邱昊奇、梁舒涵配對有火花。（三立提供）

邱昊奇、梁舒涵劇中一起發酒瘋。（三立提供）

三立、華視八點華劇《廢財闖天關》近期收視表現不俗，除了李國毅、李亦捷的人神虐戀吸睛，梁舒涵、邱昊奇「水電工CP」鬥嘴搞笑，越吵感情越好，曖昧感持續增溫。梁舒涵劇中原本是身穿水電工服裝的女漢子，被邱昊奇指定當他的貼身秘書，強迫她換上優雅氣質連身套裝、高跟鞋，但她仍不改走路腳外八的大剌剌模樣，搭配河東獅吼的大嗓門，這樣的視覺衝擊讓網友都笑翻，連導演也虧她「可不可以淑女一點」，還爆料邱昊奇很愛她的秘書裝扮，常私下稱讚她的套裝窄裙，被她虧說：「原來你喜歡這類型的呀！」

梁舒涵也很期待上演「霸道總裁與小秘書」的戲碼，還許願可以被裸上身的總裁從背後環抱，「我看言情小說都這樣寫的！」邱昊奇則笑說愈是霸道、欺凌專橫的總裁，說不定就是期待一個無所畏懼的可愛男人婆來征服自己！

梁舒涵劇中帥氣模樣吸引許多粉絲，她笑著澄清：「觀眾都誤會我了！我其實很女生，希望未來有機會演個萬人迷，彌補我為戲而砍了這麼多年的桃花。」

梁舒涵回想剛認識邱昊奇時，覺得他像個文謅謅的文學家，是有偶包的人，但相處後看見他認真的模樣，覺得他是一個單純的大男孩，找到目標就會努力研究。邱昊奇這次演活了三種不同的人格，細緻演技深受觀眾好評，每場戲都會不停練習肢體表達與台詞斷句點，直到它們可以被演出，「除了花時間下去練習，我想沒別的辦法了」。此外，邱昊奇竟會偷偷觀察梁舒涵每天吃什麼、喝什麼，然後貼心給她飲食建議，讓梁舒涵每次想偷偷吃零食都很有罪惡感。

劇情走向邱昊奇藉故搬進梁舒涵家中，兩人同住一個屋簷下，吵架卻吵出愛火，還打賭拚酒，結果雙雙喝掛發起酒瘋。為了拍這場酒醉戲，梁舒涵和邱昊奇完全捨棄形象，披頭散髮裝瘋划酒拳、比腕力的搞笑模樣讓拍戲現場笑聲不斷。

梁舒涵分享自己曾喝醉過一次，事後聽朋友形容她喝掛後把整個頭塞進冰桶裡睡著，誇張回憶逗笑一旁的邱昊奇。邱昊奇曾經在慶功宴上一口氣喝了兩瓶紅酒，結果不省人事到隔天，醒來發現自己被用機場手推車推著走，還被拍下抱著大家哭的照片，笑說真的很糗。

為慶祝該劇的好收視並感謝觀眾，該劇演員們將於12／26(六)下午13：30在新光三越站前店舉行粉絲見面會，粉絲將有機會一睹偶像風采。

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(中時 )