竹光運動中心為鼓勵新竹市各級學校發展體育，培養體育專才，帶動地方運動風氣，成立竹光體育績優獎學金，今年首次擴大辦理，將頒獎典禮會場搬至戶外。除了頒獎典禮外，竹光運動中心也把館內廣受歡迎的運動課程，搬到廣場舞台上，有熱情的ZUMBA、性感的韓風MV熱舞、小巧可愛的幼兒律動，以及酷炫的小小籃球員，為典禮增添活潑可愛的氣氛。

救國團運動健康產業處處長魏繼中以及竹光運動中心主委朱文輝共同出席擔任頒獎人，給予選手最大的鼓勵，並再創佳績。執行長陳孟紳表示，希望在地民眾能多利用優質的室內運動場館，館內設施多元，包含健身房、游泳池、韻律教室、桌球場、籃球及羽球場等6大核心設施，館內皆為挑高設計、通風良好且防疫工作確實，防疫之餘也能讓運動愛好者盡情揮灑汗水，強健體魄，歡迎新竹市民來館運動。

今年有36名績優選手通過申請，共發出超過10萬元的獎學金，希望選手在各自領域持續精進，未來都能在全國甚至國際的舞台上發光發熱。2019年成立的「竹光泳隊」在總教練陳嶽衛科學化訓練及每位家長的強力支持下，多名選手都在近兩年的各級賽事中大放異彩，其中以廖祐菲成績最為優異，曾榮獲2020年全國中等學校運動會游泳國女組100公尺自由式金牌。團體組方面，新竹高商女子籃球隊以黑馬之姿在2019學年度HBL高中籃球乙級聯賽中勇奪隊史首座冠軍。

此外，香山國小、富禮國中、香山高中、成德高中、清華大學等校也都在各級運動賽事突破自我，表現傑出，期望藉由本次頒獎典禮讓這些年輕選手的努力被看見，也希望每位選手都能不斷自我突破，朝向自己的夢想邁進。

(中時 )