萊豬開放，民眾「食」在不安心。教育部今天宣布，已經完成全國22縣市國中小午餐採購契約的換約，蘇揆在臉書表示，這是提早一天送孩子一份最好的禮物。

蘇揆向家長表示，明確加註營養午餐全面使用國產肉品 ，接下來，您的孩子在學校吃的肉品，100％來自台灣！

蘇揆還說，政府除了提高補助，把營養午餐使用國產3章1Q食材的補助金從每人每天3.5塊提升到6塊，更把資訊全部上網讓家長查得到、讓孩子吃得更營養更好，讓家長更安心。

(中時 )