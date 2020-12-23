信功肉品慶台北店開幕，霸氣送500顆肉包。（柯宗緯翻攝）

信功肉品慶台北店開幕，霸氣送500顆肉包。（柯宗緯翻攝）

近日萊豬議題持續受到國人關注，日前行政院長蘇貞昌「助陣」，而爆紅的信功肉品，25日位於台北春大直商場的chunplace開幕，號召「挺台豬隊友」站出來，霸氣送出500顆日式燒肉包給民眾。

日前因蘇揆備詢，讓全台最大的台豬外銷商「信功肉品」浮上檯面，引爆「挺台豬運動」。網友疾呼，要用新台幣「挺信功、挺台豬」，3千多則留言灌爆信功粉專。

信功為挺台豬商家，25日下午1點30分在春大直商場chunplace「信功肉品」開幕時，舉辦「挺台豬隊友」活動，豪邁送出500顆台豬「日式燒肉包」。

只要民眾到信功粉專留言標記「全聯、家樂福、愛買、Jasons Market，並留下 ＃我是挺台豬隊友」，就可以到春大直商場1樓信功麥豚屋門市兌換免費日式燒肉包，邀請全民一起挺台豬。

活動一出後，網友留言直說「拜託！進軍全聯，讓我們吃的安心」、「敲碗！屏東也要有直營門市」、「這個肉包真的很好吃，支持台灣豬。加油」、「這樣的良心廠商必須力挺到底.守住良心.守護國人健康.信功肉品.讚.品牌肉非信功的不吃」。

信功肉品表示，希望大家可以一起了解台豬的好，並且支持台灣豬肉，所以不惜重本贈送免費肉包一路到12／31號，讓大家都可以免費品嚐到最道地的台灣豬肉。

「我們將所有消費者都當家人」，董事長楊博仁強調，自己敢吃的才敢賣給國人吃，這是關乎到所有國人健康的問題，也是信功創立這三十年來對高品質豬肉的堅持。

而除了憑粉專留言贈送，信功更加碼只要當天憑「春大直、全聯、家樂福、愛買、Jasons Market」的發票，也能夠享全品項8折的優惠，限時折扣優惠只到12／31。

而春大直商場chunplace也不惶多讓，一起力挺信功肉品，推出了在12／25-12／27至春大直商場chunplace拍照打卡，即贈麥豚屋(信功肉品)獨家現煎【煙燻櫸木培根熱狗捲】，從聖誕節到跨年，希望號召所有民眾都支持台豬，買的安心，吃的安心。

(中時 )