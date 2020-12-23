近來民進黨政府因萊豬進口議題，引發外界反彈，換內閣傳聞不斷，國民黨籍台南市議員謝龍介之前斷言，行政院長蘇貞昌會被換掉，但時間點不是過年，是明年的520。對此，他昨(22日)在政論節目中則是分析最新狀況，「總統蔡英文重新上戰場」。

謝龍介在政論節目《TVBS新聞大白話》中說，新冠疫情開始後，如果衛福部長陳時中一路始終如一，像是起初將疫情阻絕於境外，大家都給他掌聲，因為他在捍衛國人健康，結果他現在卻成為「萊豬代言人」，還說「吃豬睪丸體力會變好，還會變聰明」，讓他忍不住批「說瘋話」。

謝龍介痛批，當陳時中成為萊豬代言人，那就失去部長角色，且現在本土疫情爆發；他說，原本自己斷定明年520才會更替內閣，也許因為萊豬整個重新改變，然後蔡英文重新上戰場。

然而，針對外界出現「內閣改組」的風聲，蘇貞昌日前則是回應，在台灣，總統與行政院長最能知道彼此的辛苦，並稱有幸為國家服務、人民做事，一定會更加努力。

(中時新聞網)