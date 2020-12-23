倪嘉隆近期於靠邊走藝術空間開啟個展「小山悟道底」。（靠邊走藝術空間提供）

藝術家倪嘉隆NIO近期開啟個展「小山悟道底」，將他近兩年來接觸登山的感受、體悟，透過畫作以及陶偶呈現，風格清新詼諧的他，延續過往的風格，將對山的感受擬作一個個獨一無二的「山獸」，並於即日起至1月10日在台北「靠邊走藝術空間」展出。

倪嘉隆把從大自然當中所獲得的體悟轉化為創作，並把展覽命名為「小山悟道底」唸起來不禁讓人莞爾，但展場中各具特色的山獸們也與名字一樣吸睛，讓人好奇在這山獸們背後隱藏的故事。他說處在大自然中，腦袋變有源源不絕的靈感，彷彿所有自然之物都以不同活體生存著，並在這片土地上影響著我們，因此在畫作上利用色彩、文裡描繪綿延山巒。

而在他手下創作出來的「山獸」圓滾滾的眼中，透出活潑、邪氣、厭世、怪奇等氣息，將他心中所想像中的山實體化，多年從事插畫的他首次跨足立體創作，也實現兩年前所設定的目標，從平面媒材跨到立體雕塑的過程，也再次找回對創作的熱血。

(中時 )