有些人的桃花運總是特別好，仔細觀察才發現他特別擅長吸引有興趣的對象，因此擁有眾多追求者。星座運勢網站「星座看看」分享，以下4個星座的女人最會「撩男」，只要是他覺得不錯的對象，都能輕鬆撩到手，就算是男神也逃不過他的手掌心！

▍第一名：天秤座

男人幾乎都是「外貌」協會，女生長得漂亮就是能耍任性，天秤女通常都非常美，搭配溫柔的性格和優雅的氣質，很容易就能讓男神心動。

▍第二名：天蠍座

天蠍女很有氣質，又特別會賣弄神祕感，在男人眼中就是標準的女神，天蠍本身的條件就好，又特別精明，只要看上哪個男人，手段一個接著一個，男神都逃不過他的手掌心。

▍第三名：雙子座

雙子女很浪漫，和男人互動的距離又恰到好處，只要和他相處幾次，氣氛就開始曖昧了，就算是男神也是立刻被迷到神魂顛倒，莫名其妙就成了他的對象。

▍第四名：雙魚座

一般的男人都無法招架愛撒嬌的溫柔女人，雙魚女剛好就是這樣的人，一個可愛的女生整天圍繞在身旁，溫柔又會說些撒嬌的話，男人遲早都會被攻陷。

(中時新聞網)