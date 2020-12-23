何志偉自爆人在醫院。(取自何志偉臉書)

立法院會明(24日)將處理攸關萊豬9項行政命令，並進行表決。不料，綠委何志偉今(23日)參加完民進黨中執會後，下午突在臉書上表示覺得頭暈和喉嚨痛，並取消後續行程，前往醫院進行篩檢。此事引起網友熱議，認為他可能是要迴避明日立院萊豬議題的表決大戰，「這有高人指點」、「請假還是能投票啊，綠色那個黨就示範過了」。

何志偉今在臉書上表示，因為覺得有點頭暈，喉嚨有點腫腫的，很不舒服，也許是最近太忙碌，晚上經常熬夜導致的，也許是別的原因，總之他覺得應該趕快就診。他強調，會立刻在醫院做病毒的篩檢，也會盡可能的自我管理避免接觸他人，並希望篩檢是陰性的，不要拖累其他人，並希望只是普通感冒。

立法院24日將投票表決萊豬行政命令，但何志偉卻在今日意外傳出身體不適，在PTT上引起網友熱議和聯想，有不少網友表示，「高手」、「高招，佩服佩服」「疫遁高手，我也希望只是感冒」、「高明的手段」、「這有高人指點」「哈哈哈哈哈，真高招」、「厲害厲害，高手高手」、「傑出的一手」、「我以爲只有古裝劇稱病不上朝的劇情 沒想2020年也…」。

有的網友則猜測，民進黨其他立委會不會也出現這樣的情況，「坐等民進黨立委各種請假理由」、「此例一開各種請假都出現了呢」、「後面如果再有DPP立委，看病請假，即屬模仿」、「先猜民進黨立委集體住院，有夠巧」。

不過，有網友認為，不論何志偉身體狀況如何，都不會影響表決，「請假還是能投票啊，綠色那個黨就示範過了」、「放心吳思瑤應該會會幫你投票」、「安啦，吳思瑤這屆也有上 不怕票投不出來」、「有事情沒來的委員，吳委員很樂意幫忙」、「沒差，DPP立委會幫你投票」。

(中時新聞網)