新竹市天主教仁愛基金會於23日上午舉辦「交通服務，有愛隨行—高通半導體有限公司捐贈交通服務費感恩記者會及志工服務活動」，感謝高通公司贊助交通服務費美金5萬2000元，幫助居住偏遠地區或需要接送的80名智能障礙朋友，平日搭乘交通車到仁愛基金會附設晨曦發展中心接受日間服務。

美國高通代表台灣區總裁劉思泰表示，高通公司致力為世界帶來正面改變和影響，期望匯集公司與員工愛的力量，為社會貢獻心力，使世界能更美好。1985年在美國加州聖地牙哥市設立以來，持續參與社區活動，隨著海外分公司增設，將服務社會觸角深入世界各角落。

高通公司透過Give 2 Asia等慈善基金會，公正評選申請的補助方案，並於捐款後定期追蹤執行進度與服務成果。從2009年至今，高通公司持續12年支持仁愛基金會，每年由員工自發參與志工服務，並贊助教學及復健器材、營養餐食及交通服務等經費，希望愛能處處在。

仁愛基金會執行長林湘雅表示，本會附設晨曦發展中心的日間照顧服務141名智能障礙朋友，約80名因家屬無法接送或住在偏遠地區，需要交通車接送服務。目前租賃4部中型巴士，每部交通車除專業司機外，還需要兩位隨車員協助車上安全及上下車服務。提供接送服務區域有新竹市、竹北市、寶山鄉、橫山鄉、竹東鎮、芎林鄉、新豐鄉等偏遠地區。

經核算，交通費每人每月約5970元，家屬每人每月自付費3200元，其餘整年度交通服務費尚需籌募266萬元。林湘雅感謝高通基金會贊助美金5萬2000元交通服務費，幫助服務對象接受日間服務，同時讓家屬獲得喘息機會或安心地返回職場工作，減輕家庭長期照顧和經濟負擔。

(中時 )