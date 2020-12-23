2020年封關之際，商用不動產再開紅盤！南山人壽23日公告，斥資21億元，搶進台南國際南科廠辦。世邦魏理仕表示，累計迄今2020年全年商用不動產成交總額已正式一舉突破4,000億元大關，刷新紀錄。

據悉，此案於5月份首度公開，並委託外商不動產顧問公司CBRE世邦魏理仕進行標售。

不動產人士分析，由於此案屬市場少見的收益型不動產投資標的，意即帶有經常性租金收益或是現金流量的不動產，也因為能帶來穩定租金報酬的緣故，在標售消息一出便吸引投資人搶進，在特定幾組投資人幾近半年磋商後，於2020年收官之際正式傳出好消息，以21億元的漂亮價格成交，此案更擠升年度前十大商用不動產交易之列。

CBRE世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，有鑑於國外投資風險及避險成本升高，壽險業者今年的積極靈活布局是久違多年，截至12月23日止，壽險業在台灣已投入1,142億元進行不動產投資，創下歷史次高紀錄。

朱幸兒表示，觀察壽險業布局不動產投資，於2012年達到顛峰，單年投資總額達1,185億元，然金管會緊接著祭出不動產投資控管相關措施，包括投資素地的開發時程、購買商用不動產應符合最低收益率等限制，使得壽險業於國內不動產市場的布局動作隔年即遽減，直至今年熱絡程度再現，令市場又驚又喜。

世邦魏理仕指出，2020年台灣不動產表現，全年（截至12月23日）交易金額達4,033億元（商用不動產交易金額1,226億元，土地交易金額2,807億元），其中工業地產（含工業土地、廠房、廠辦）延續前一年力道，總成交金額達1,083億元（年增29.5％）。

(工商 )