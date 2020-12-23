經濟部部長王美花23日午頒贈經濟專業獎章予台灣默克集團（Merck）董事長謝志宏，表彰其在擔任台灣默克集團董事長期間，致力於引進先進半導體與顯示器材料技術以及生技製藥技術，與臺灣廠商共同研發最新應用，並培育國內產業人才，促進我國電子及生醫產業發展之卓越貢獻。

王美花致詞時表示，謝董事長在默克任職超過30年，見證台灣默克集團從成立到成長為上千人規模，因深諳國內廠商需要，洞察臺灣半導體及顯示器產業的高度發展潛力，積極促成默克集團在臺投資，使臺灣成為默克集團在全球特用材料事業貢獻度排名第一的據點，對於大幅提升臺灣在默克集團全球布局的角色功不可沒，近期德國集團總部並特別頒發終身成就獎，是第一位獲此殊榮的臺灣人，可謂實至名歸。

除對謝董事長即將於明年1月退休寄予高度祝福，並以感性語調回憶過去兩度率領經濟部歐洲商招團拜訪默克德國總部時，謝董事長均在其間熱忱地扮演溝通橋梁，期盼未來謝董事長能退而不休，繼續擔任臺灣與德國默克集團的友誼大使，讓雙方的夥伴關係長久穩固。

謝志宏說，默克一直自詡成為「最本土化的國際企業」，除了積極爭取將國外最尖端的技術與資源帶入臺灣，亦努力培養在地人才承接與服務客戶，無論在顯示器、半導體、生技製藥等，目的都盼能串聯臺灣高科技實力與默克的核心能力，以強強聯手使臺灣成為未來產業新趨勢的領頭羊。歷年來默克能夠實現多項投資案及引進新技術，包括今年不畏疫情影響，大舉宣布在高雄布局未來5年擴大投資案，特別感謝經濟部提供了完善與優良的投資環境，以及王部長行銷臺灣的功力。這份獲獎殊榮是屬於所有默克員工共同的榮耀。

(工商 )