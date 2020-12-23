前台南縣議會議長周五六本月13日於家中暈倒送醫住院檢查，23日下午終於出院返家，周五六也感謝市長黃偉哲及各界好友、鄉親的關懷，表示「今後定當更細心自我保重身體，更用心更盡力的為故鄉、為這片土地鞠躬盡粹努力，以報答於萬一。」
周五六日前暈倒時，幸好妻子前立委周陳秀霞在家，並在消防局勤務中心電話指導下CPR急救，再由消防局救護人員接手給予疼痛測試後甦醒，再送台南市成大醫院救治。
由於周五六11月時也曾暈倒送醫住院兩天，但查不出原因，這次在成大醫院把跟心血管疾病有關檢查都做一遍了，第4天才在24小時連續心電圖發現有血管痙攣現象。
周五六表示，醫生說以他70歲身體來看，還算是健康寶寶，但避免血管痙攣再度發生，醫生建議下周五六開刀安裝心臟去顫器，上次暈倒剛好周陳秀霞在家給予急救，是上天保佑。
周五六開刀後又休養數日，今天終於出院返家，也謹記醫生囑咐，按時用藥，少吃肉類食物，更細心自我保重身體。
(中時 )
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