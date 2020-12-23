香山區樹下里長吳國亮擔任里長6年，因多年前發現母親得癌症，他開始體認飲食健康的重要，決定展開魚菜共生之路，與擔任議員的哥哥吳國寶四處拜師學習，回家埋頭研發改良，7年來從僅有5坪的空間擴大至150坪規模，吳國亮希望能夠透過魚菜共生的技術，帶動社區長輩開展事業第二春。

吳國亮回憶起陪伴母親病後的歲月，讓他意識到飲食的挑選至關重要，於是致力研究無毒食材，正巧得知魚菜共生的栽培養殖方法，於是與哥哥吳國寶兩人四處拜師學習，再用自身的專長改良研發。由於樹下里的農地曾遭受汙染，吳國亮發現魚菜共生系統，能解決土地栽種蔬菜的困境，於是終於將規模擴建至150坪大小。

走進吳國亮綠意盎然的魚菜共生基地，各類蔬菜分區整齊的生長，吳國亮隨手摘下青椒，稍微清洗一番就直接生吃，他得意的表示，自己栽種的蔬果清新香甜，透過自己設計的灌澆系統，長得是頭好壯壯。

提及鑽研魚菜共生的技術，吳國亮笑說，一開始規模僅有5坪大小，為了能夠高密度養殖魚類，投入諸多心血與金錢，甚至有次半夜突然跳電，整池的魚全死光，讓他欲哭無淚，但慢慢的技術純熟之後，現在小小的池子能養上千條魚。

除了希望大家吃得健康，吳國亮最大的心願就是替在地農民尋找事業第二春，因受到土地汙染的衝擊，如今務農人口銳減，他希望樹下里農地能再度發揮價值，透過架高的魚菜共生系統，栽培出健康無毒的食材、讓家人吃得健康。

(中時 )