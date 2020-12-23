交通場站防群聚，交通部重申落實防疫工作。（台鐵局提供）

英國病毒變異，加上時隔253天本土案例再現，下周元旦連假將至，交通部今日召開防疫會議，全面檢視各單位防疫執行情形，並要求交通運輸、場站、郵局等要要求旅客戴口罩、量體溫等，不聽勸者將依法開罰，最高可處1萬5千元以下罰鍰，場站將提高清消次數。

交通部政務次長王國材在今日第九次應變會議中，詳細盤點各單位就大眾運輸工具、場站及郵局等防疫作為及落實執行情形，針對交通防疫工作做成多項指示。

一、旅客防疫措施

(一)對於進入大眾運輸場站、郵局及搭乘大眾運輸工具之民眾應落實佩戴口罩，其中臺鐵、高鐵部分原只在付費區，擴大自進入場站即須佩戴口罩，各單位督導第一線人員（站務人員、列車長）加強勸導及稽核，同時並應做成紀錄，倘有蓄意違規不聽勸導者，將依傳染病防治法第37條第1項第6款規定，通報地方政府依傳染病防治法第70條執行裁罰，最高可處1萬5000元以下罰鍰。

(二)對於進入公共運輸場站、郵局及搭乘大眾運輸工具之民眾，應確實落實體溫量測。

(三)請業者於大眾運輸場站、服務區入口處提供充足酒精或消毒液，並請專人於進入場站前或乘車前加強宣導使用。

二、場站及運輸工具之清潔消毒

(一)有關各大眾運輸場站及郵局，針對人群擁擠或高接觸頻次之設施設備，如：廁所、剪票口、門把、扶手、提款機等應增加清潔消毒次數，並應提高假日之頻次：

1.國際線航空站，航班旅客入境動線上之廁所或接觸頻次高，如門把等設施設備，逐班安排專人於旅客使用後立即進行清潔消毒。

2.其他重要之國內線航空站、高鐵、台鐵等場站，除既定清潔消毒次數外，應再視旅客量調增清潔消毒頻率，例如：台鐵特等站由每2小時1次提高為每1小時1次；郵局窗口與機具設備每日消毒2次提高為每天4次；客運場站及車輛由每6小時1次，於假日縮短為每4小時1次。

(二)運輸工具部分，請各海陸空運輸業者加強運輸工具清消。

三、觀光遊樂景點及大型群聚活動：有關交通部所屬相關單位舉辦之迎曙光或台灣燈會活動，將依疫情指揮中心的專業指引及早研議總量管制等防疫措施，並擬定應變計畫。

四、防疫措施宣導：請各單位持續透過多元管道，如：製作看板、CMS及跑馬燈等加強宣導，呼籲民眾配合實施。

(中時 )