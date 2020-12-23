金門縣自來水廠翁姓作業員承辦5億餘元「大金門海水淡化廠功能改善暨擴建工程」涉嫌向包商索賄45萬元，並成功讓胞弟獲公司聘用任職，遭高雄廉、檢單位立案偵辦。廠方今（23）日表示，尊重司法調查，全力配合釐清事實。

水廠指出，有關「大金門海水淡化廠功能改善暨擴建工程」係以能源換水，而地區既有海淡廠的每度水生產成本遠高於收取的水費，曾因重新評估而辦理暫停招標，但經濟部水利署考量地區除自大陸引水政策外，仍應按行政院原核定計畫推動海水淡化工程，確保地區具備足夠自有水源，縣府考量辦理「金門自大陸引水計畫」及島上配合工程，自有專業人力不足勝任海淡工程招標及施工管理，因此轉請水利署中水局協助辦理全案工程招標及履約工作。

水廠說明，該案工程經中水局依程序於2017年2月13日辦理工程訂約，2018年8月27日竣工、2019年1月10日完成驗收，包括工程履約、付款及驗收程序都是中水局主辦，水廠僅就行政程序給予協助。

針對有媒體報導「協助抽換資料、換取核准使用執照及增加出水量等條件…」內容，水廠也回應表示，海淡廠營運前需依規定完成使用執照及水污染排放許可核准，這2項申請及審核均非屬水廠權限，申請過程依相關法規及程序提送審核，且經審核機關核准，並無報導陳述的情事。

水廠強調，一切尚待司法調查，水廠將配合相關程序，釐清事實真相，水廠尊重司法調查，也要求同仁應本於專業，做好為民服務工作。

(中時 )