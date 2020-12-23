彰化市跨年晚會如期登場，23日神祕嘉賓嚴正嵐（中）到彰化

彰化市跨年晚會如期登場，23日市長林世賢預告精彩內容，今年還準備gogoro電動機車等摸彩大小獎品，一起嗨翻跨年夜，期待新的一年「牛轉乾坤」。（吳敏菁攝）

封街迎新年！彰化市跨年晚會「牛轉乾坤」31日晚上6點20分起，將在彰化市火車站前中正路如期登場，為了嚴守防疫措施，參加者務必全程戴好口罩，並開放直播，除了社區、學校等演出多采節目，還有知名藝人演唱，提供摸彩大獎，一起嗨翻跨年夜，迎接明年新生活。

市長林世賢表示，彰化市每年的跨年晚會，現場都擠滿人潮，更吸引很多年輕族群共襄盛舉，今年移師到火車站前舉行，安排社區、學校、舞團輪番上場，分別表演舞蹈、歌唱與熱舞等，還邀請到曾沛慈、張立昂、張語噥、嚴正嵐、黃偉晉、PER6IX、黃奕儒（五月天師弟）等年輕藝人到場施展歌藝，一起來彰化和鄉親倒數迎接2021年。

23日先暖場，神秘嘉賓嚴正嵐一展歌喉，預告了跨年晚會多采多姿的內容，林世賢表示，今年摸彩獎品琳瑯滿目，有gogoro電動機車、55吋液晶電視、冰箱、洗衣機、萬元禮券、自行車等，期待新的一年「牛」轉乾坤，送走防疫辛苦的一年，迎來沒有疫情、經濟活絡的快樂、希望新生活！

另外，為考量集會活動交通順暢，12月31日上午11時至翌日凌晨3時，彰化火車站前中正路的兩端紅綠燈標誌區間，將進行管制，彰化火車站後停車場規劃有115停車位及450機車車位作為汽、機車停放區，將請鄉親配合。

(中時 )