高速傳輸IC設計廠威鋒電子（6756）將於12月24日以每股168元掛牌上市。本次公開申購含過額配售張數合計為2,231張，合格申購數量34萬3,553筆，中籤率僅0.64％。另由於本次申購價格為每股168元，以威鋒12月22日興櫃均價每股312.49元設算，公開申購中籤潛在獲利達86％。

威鋒受惠需求持續旺盛，推動2020年前三季營收14.22億元，較2019年同期成長超過2成、淨利2.35億元更已接近2019年全年表現，展現強勁的成長動能。

隨著英特爾在2020年推出可支援USB 4的處理器，近期Apple推出M1處理器的Macbook也同步支援USB 4介面，預期2021年起各大廠商將陸續跟進，推出可支援USB 4規格的電子產品。

另外，運算與通訊產品在2022年前也將有半數以上搭載至少一個Type C接口。預期到2024年間，整體Type-C接口出貨量將達30％以上的年複合成長率，威鋒均將因此受惠。

展望未來，隨著預期在USB Type-C持續增長、5G及IoT等新應用帶動的需求，以及USB4規格已完成制定，終端產品採用在即，於新應用及新規格所帶動之成長動能挹注下，威鋒營運可望有強勁表現。

(工商 )