長榮航空紐籍機師（案765）讓本土零確診破功，長榮航空發出新聞稿，針對本次機師確診，對國民全體防疫造成的影響，長榮航空深自檢討，並向第一線防疫人員、全體社會大眾致上最高的歉意，該名機師也由紀律委員會一致決議，對紐籍機長做出免職處分，即日生效。

長榮航空表示，紀律委員會於23日下午16：30 召開，因染疫機師仍在隔離病房治療，所以透過電話連線方式連絡。紀律委員會根據調查證據和機長個人陳述，認為紐籍機長明顯違反交通部民用航空局制訂之「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」、《傳染病防治法》第43條第2項規定妨礙、規避疫調，造成公司商譽及形象嚴重受損，已達《勞動基準法》第12條第1項4款之情節重大之規定達到懲戒性解僱之衡量標準，長榮航空依「飛行員管理手冊」第13.3.6.條、第14.3.條之規定，並經紀律委員會一致決議，對紐籍機長做出免職處分，即日生效。

長榮航空的紐西蘭籍機長因不遵守防疫規定，自己染疫還傳染給3人，甚至不配合疫調。長榮航空23日發布新聞稿，不僅向第一線防疫人員、全體社會大眾致上最高歉意外，同時也在下午4時30分，以電話連線方式與染疫機師通話，召開紀律委員會並做出懲處。圖為長榮航空南崁大樓。（陳麒全攝）

以下為長榮新聞稿：

長榮航空外籍機長(案765)違反防疫規範免職聲明稿

一、12/17 之前紐籍機長所執勤的所有航班，航行報告中均未提到機組人員違規之狀況。直到 12/17 晚間女副機長向公司回報確診，並報告公司紐籍機長在駕駛艙內未戴口罩，公司立即於 12/18 啟動調查程序，惟當時紐籍機長並未據實以告。12/19同機組日籍機長亦確診，長榮航空致電關懷兩位副機長並請他們依事實陳述回報相關事件，兩位副機長皆回報，女副機長曾於駕駛艙內當面提醒紐籍機長，要求戴上口罩，長榮也將此證據列入紀律委員會懲處依據之一。

二、紀律委員會於今日下午16:30 召開，會中根據調查證據，認為紐籍機長明顯違反交通部民用航空局制訂之「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」、《傳染病防治法》第43條第2項規定妨礙、規避疫調，造成公司商譽及形象嚴重受損，已達《勞動基準法》第12條第1項4款之情節重大之規定達到懲戒性解僱之衡量標準，長榮航空依「飛行員管理手冊」第13.3.6.條、第14.3.條之規定，並經紀律委員會一致決議，對紐籍機長做出免職處分，即日生效。

三、長榮航空一向遵守政府的防疫政策，大部分機組人員亦謹遵防疫規範，惟個別員工的行為破壞了所有人在防疫上的努力，長榮航空在管理督導上責無旁貸，本次事件所暴露的防疫漏洞，長榮航空也已經與指揮中心及民航局召開會議，研議更完善之流程，長榮航空會記取本次事件的教訓，持續在防疫措施及管理制度上強化與改進。

長榮航空公司 發布

2020 年12月23日

(中時新聞網)