一名女網友控訴老公，瞞著懷孕的她在外約砲，孩子出生後惡性不改。直到她跟老公某任炮友私聊，才發現2人都染上菜花。原PO不但爆料老公染病後仍繼續約炮害人，還氣到毒舌詛咒丈夫等著驗梅毒、愛滋。

原PO在臉書社團《靠北婚姻2.0》貼文指出，懷孕後發現老公約炮照片，本來想分手，但肚子的小孩卻已經不能拿掉。「你說因為我孕期無法滿足你的需求，而且你外面炮友的只是發洩而已，會慢慢處理掉......如今，小孩已經多大了，你還在約炮，自以為很強，結果還不是要買威而鋼來吃，真的好好笑」。

原PO某日跟老公某任炮友搭上線私聊，才發現老公跟炮友都染上菜花「嗯，得了菜花......問我你有嗎？她說她問了你，你說你沒有（我笑了笑，說梅毒跟愛滋也要去驗一下，能治療趕快治），她嚇得快哭出來…真無言，敢玩還怕得病。」

PO文的女網友十分慶幸，還好老公開始約炮後，就再也沒碰過她，還毒舌預告「原來得了菜花，其他兩種（梅毒、愛滋）......嗯，早晚的事吧」，她並爆料老公得了菜花還一直不間斷在外約炮，「花兒不會開滿地嗎？真的心腸很壞。」，「我在等你生病時，看你要找哪位炮.友去照顧你」。

網友看到貼文，紛紛留言表達不捨，勸原PO快點離，「妳是好人，但是妳跟錯人了！」、「孩子自己養，離開他」、「妳真是傻到不行，還沒登記就發現約炮，妳還跟他去登記」、「約炮真的讓人無法接受...太噁心了，放給他爛」、「勸你，早早放生吧！」，也有網友貼心提醒注意身體安全不要染病，「浴室與馬桶，你跟你小孩要與他分開不同間，衣服要分開洗」。

(中時新聞網)