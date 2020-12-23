持續強化新北在地連結，富邦球團連續第三年舉辦的「悍你上學趣」校園巡迴棒球教室，今（23）日由悍將球星「花花」張正偉、申皓瑋，以及吉祥物Frankie、Bonnie前往新北市三多國小，兩球星指導少棒隊員各項棒球技巧，吉祥物則擔任起導護爸媽的角色，與放學的孩童們互動道別。

張正偉、申皓瑋與三多國小25位小球員近距離互動教學，活動由趣味棒球九宮格、跑壘大賽展開，小球員們各個高昂鬥志全力拚搏，緊接著分組進行樂樂棒球競賽，少棒球員們跟著「花花」隊長&Bonnie以及皓瑋隊長&Frankie一起全力以赴，其中四年級的湯鴻宇是今年剛加入球隊，在隊上主要守三壘防區，在比賽中擊出一支三分全壘打將現場氣氛帶至高點，兩隊球員互不相讓，終場以8比8握手言和。

競賽後的Q&A互動時間，小球員無厘頭提問讓花花和申皓瑋覺得又好笑又難以招架，他倆個見招拆招耐心回答每一題。像是被問到「你們隊上誰最強？」花花藉此機會教育小球員們，「棒球是團隊運動，要以團隊為優先不是追求個人成績。」

被問到「申皓瑋真的很厲害嗎？」申皓偉本人一度被考倒，但第一次參加球隊舉辦的棒球教室，申皓瑋覺得很開心，也希望少棒球員們可以開心打球、快樂成長！

張正偉連續兩年參加「悍你上學趣」活動，也表示「看小朋友打球很像充電的感覺！」，他每一次和少棒球員們互動都有很多收穫，也會想起自己以前打球的時光，期許小球員們把握可以無憂無慮打球的日子！

富邦悍將預計於年底舉辦最後一場校園巡迴棒球教室，明年1月則由吉祥物進入校園與全體師生互動，展開多場校園快閃活動。悍將持續深耕地方棒球運動風氣，希望每年季末透過校園巡迴深入基層、推廣棒球運動，增加小球員對棒球運動的熱情，同時強化新北在地連結。

(中時 )