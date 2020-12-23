彰化外海離岸風電占全台7成，除了台電示範風場已投入海上工程，共計10案也都將在明年度陸續投入海上作業，為了加大風機，目前在變更環評階段，德天和又德風場，則是是繼示範和潛力場址後，經濟部推動第3階段區塊開發的案件，再拓彰化離岸風電的版圖。

彰化外海目前沃旭、CIP 、NPI、中鋼和台電風場，投入計有10案，容量約4.1G，占了全台7成，預計海域總計將立起570座風機。

目前台電1期示範風場正在芳苑永興外海作業，已經立了兩支風機，因疫情影響施工，預計明年7月才能完全完成21座風機的裝設。

沃旭能源等投入大彰化、東南、西南等風場，目前正進行陸上變電站和共同電廊等工程，預計明年也將陸續投入海上工程作業。

隨著技術升級，單支風機容量將從9MW變更到10MW，核定風場總發電容量不變，但風機變大了，彼此間距將拉長、隻數變少，正進行環評變更審查。

屬德國達德能源集團達天和又德風場，是繼示範和潛力場址後，經濟部推動第三階段區塊開發的案件，開發業者將於28日鹿港及31日芳苑各開一場說明會。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處表示，新申請風場位置為16、17號風場，約在芳苑外海離岸30至50公里處，兩案容量各約700MW，風機布數量最多為128座。目前開發商正在進行環評的前置作業，尚未得到經濟部許可。

(中時 )