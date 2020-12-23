致力於癌症及傳染病新療法的研發，並長期著重基礎及轉譯醫學研究，中央研究院細胞與個體生物研究所特聘研究員暨生醫轉譯研究中心主任吳漢忠，獲選為「美國國家發明家學院（National Academy of Inventors, NAI）」新科院士（NAI Fellow），可謂為學術發明家的最高榮耀，也是台灣學術界在生物科技領域備受國際重視的表徵。

美國國家發明家學院每年都會選出百位新科院士，以表彰在促進生活品質、經濟發展和社會福利發展上具傑出貢獻、且在研究發明上展現創新精神的科學家與發明家。

中研院表示，吳漢忠主任研究興趣在於尋找新的腫瘤抗原及開發新穎藥物傳輸系統，將其應用於腫瘤的分子影像與治療。他發展出一套噬菌體顯現法(Phage display)來尋找特殊表現受體，用於產生全人抗體，並鑑定多種腫瘤標靶胜肽。

吳漢忠投入研究工作至今，已發表超過110篇國際期刊論文、獲得66項專利技術，其中更有20項技術已成功授權予生技公司、7項技術正進行臨床試驗或上市銷售、7項專利正進行前臨床試驗。對於這次獲選為美國國家發明家學院的院士，吳漢忠強調，「創新基礎研究是我國在生技醫藥領域發展上重要的一環，很感謝中央研究院提供優質的研究環境，讓我們可以不斷追求卓越」。

中研院指出，吳漢忠的研究成果不僅在基礎研究和應用科學上具重要價值，也為臺灣及全球的生技醫藥產業及藥物開發帶來實質貢獻，為癌症精準治療奠定開創性的里程碑。

(中時新聞網)