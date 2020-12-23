針對「華為海洋」低價競標太平洋島國的海底網路電纜計畫，《路透社》23日披露美參議員克魯茲(Ted Cruz)與盧比奧(Marco Rubio)，去函警告密克羅尼西亞聯邦等國，如果讓背後有「國家支持」的「華為海洋」以削價競爭贏得標案，恐讓中共趁機削弱相關國家海底網路電纜計畫之安全性，也影響太平洋島國與美國關係。

在這封寫於9月18日的信中，兩位議員警告密克羅尼西亞恐利用槓桿發起「間諜戰與地緣脅迫」。北京近日才制裁克魯茲與盧比奧等11名美國官員，作為報復美國制裁陸港11名官員。

先前美國大使館才向太平洋各國發布公報，警告不要選擇「華為海洋」為承包商；如今克魯茲與盧比奧的去函，可謂建立在此依基礎上。報導指出，這封信由2位參議員聯袂簽署，表示選擇「華為海洋恐讓密克羅尼西亞與美國的關係嚴重複雜化，阻礙美國外交官與貴國互動的能力」。

信中指出，「中國大陸對華為等公司進行補助，使其立於擊敗所有競爭對手的優勢地位，然後利用這些企業施工的基礎建設來推展中共間諜活動與地緣政治脅迫型動」。

《路透社》日前爆料，陸資的「華為海洋」以低於對手20%的投標價格，競標由世界銀行與亞洲開發銀行(ADB)出資，總金額高達7260萬美元(約新臺幣20.9億元)的海底網路電纜計畫。除「華為海洋」外，競標者還有阿爾卡特海底網路公司(隸屬芬蘭電信設備製造商諾基亞)與日本電器公司(NEC)。

儘管「華為海洋」日前才自「華為技術」中獨立出來，目前多數股份由蘇州的亨通光電科技有限公司所有，「華為技術」持有股份僅佔少數；但華府持續指控華為將取得的數據轉交給中共政府，而呼籲全球禁止華為參與關鍵基礎設施的建設，也讓外界對「華為海洋」感到沒有信心。

海底網路電纜計畫旨在改善密克羅尼西亞聯邦、諾魯、吉里巴斯等太平洋島國的通訊。由於海底電纜提供較衛星更龐大的數據量，加上美軍在關島軍事基地也會使用該電纜，從而讓各方都想將手伸入，也讓投標評估陷入僵局。

據美國與其太平洋託管地簽署的條約，密克羅尼西亞的國防由美國負責，故美方害怕中共的手深入該國之中；由大陸興建海底纜線更讓美方憂心軍事機密外流。

對此，密克羅尼西亞聲明回應，招標過程是一項「複雜的努力」，涉及3個太平洋國家與2個發展機構得合作。諾魯則表示招標過程完全保密，而吉里巴斯去年才揮別臺灣，與中國大陸建交，卻不願對兩位參議員來信回應。世界銀行則指出，目前正進行「複雜」的多國項目招標，仍無法就過程發表具體言論。

不過，華為一貫否認為中共蒐集情報的指控。針對日前《路透社》的爆料，中國大陸外交部發言人汪文彬則反駁，這是美國對大陸企業的抹黑。美國國務院的聲明則指出，「華為及其體系下的子公司，甚至是以前的子公司，包括華為海事，皆構成經濟與國家安全風險」。

(中時新聞網)