小米集團港股23日大漲7.％，市值突破8000億港元，續刷歷史新高。以美元換算，小米集團身價已突破千億級別。這也意味著，小米正式躋身千億美元俱樂部。今年以來，小米股價節節攀升，年內累計漲幅近200％。

新浪報導，小米股價勢如破竹的背後，是手機業務的高歌猛進。今年第3季，小米智慧手機出貨量較去年同期大增45.3％，成功擠掉蘋果，挺進全球前三，排在前兩位的分別是三星、華為。

進入2021年，小米手機業務是否能繼續風生水起？來自各機構的研報顯示，無論是市占率還是其業績增速，機構均看好。據中金公司預測，2021年小米出貨量有望達到2億台，較2020年增長51.5％，增速位列各手機品牌第一。

中信證券分析師許英博更看好，其判斷2021年小米有望鞏固前三位置並衝擊前二。許英博認為，基於小米在核心供應鏈方面的高確定性、產品組合的優化和線下管道的完善，預期小米手機業務在全球的競爭力和市場地位將進一步提升，智慧手機產品亦持續向高端化演進。

(旺報 )