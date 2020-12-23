新光金控（2888）旗下元富證券延續年末關懷活動傳統，23日聖誕節前夕再次前往花蓮慈濟醫院兒童病房進行關懷，並贈送聖誕禮物給每位病童，提前度過歡樂的聖誕節。元富證券表示，考量醫院內溫度較低且住院易造成孩童的心理不安，送出暖心毛毯、抱枕溫暖病童。

元富證券長期投入關懷弱勢孩童領域，且相當重視實際的陪伴。今年為元富連續第二年前往花蓮慈濟醫院探訪，探訪前與護理長聯繫後，考量醫院內溫度較低且住院易造成孩童的心理不安，因此決定送出暖心毛毯、抱枕，希望每份禮物都能溫暖病童治療過程中的辛苦。

富證券向同仁募集精緻童襪，讓每一雙襪子都是一位元富同仁的祝福，除了目前滿床的29位病童外，另外留下100份關心給未來住院的病童，以擴大並延長對病童們的關懷。

醫護人員提及，適逢新冠肺炎疫情及秋冬季節來臨，近期社區間開始流行呼吸道融合病毒及腸病毒，造成孩子們發生上呼吸道感染症狀，因此特別透過此次聖誕節活動，將注重日常均衡飲食的觀念傳達給孩子們及家長。

元富證券表示，因親自拜訪花蓮慈濟醫院，更能認識和了解這些孩童的狀況與需求，期盼藉以拋磚引玉，讓更多社會大眾不忘東部孩子，伸出更多援手，一同朝聯合國SDGs「健康與福祉」目標前行。

(工商 )