行政院副院長沈榮津23日表示，核電廠除役也可藉機產業化，因為核一、核二、核三電廠的相繼除役可達經濟規模，在地試驗後，亞太核能市場差不多也有除役商機，如同綠能產業的歐洲開發商在台灣設置風場，進行場域測試後，可開發亞洲其他風場。

第11次全國科學技術會議23日閉幕，沈榮津在閉幕致詞時作上述表示。這次大會以「創新、包容、永續」為台灣2030願景，沈榮津指出，會議落幕不是終點，是下階段工作的起點，行政院各部會將共同攜手合作，發揮最大執行力，落實國家的人才培育、基礎科研、經濟發展及安居家園等關鍵策略，實現台灣2030願景。

會議討論包括：人才與價值創造、科研與前瞻、經濟與創新、安心社會與智慧生活等四個議題。 有關人才與價值創造部分，沈榮津表示，日本政府因為少子女化，提出許多競才計畫，台灣也相當重視，蔡英文總統特別關心「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」草案進度，希望透過突破性作法、國家資源，吸引與國際接軌的優質人才來台。

科研與前瞻部分，沈榮津指出，高科技研發創新涉及國家未來競爭力，包括5G、AI及下世代半導體等。經濟部啟動「高科技研發中心-大A+計畫」，引進國際前瞻技術，與國內廠商形成策略聯盟夥伴，共同研發創新。

經濟與創新部分，沈榮津說，近期國際大廠紛把數位轉型的解決方法引入台灣，例如Microsoft、Facebook、Amazon Web Services（AWS），他們期待與國內各種不同類型的產業合作，在既有的IaaS（基礎設施即服務）、PaaS（平台即服務）上發展SasS（軟體即服務），並在台灣的產業平台進行測試驗證，萃取出最佳化參數，形成最佳解決方案。政府期待這樣的合作模式可以成為一種成功典範，讓台灣的各行各業都可以與國際大廠一起分享硬體、軟體與服務的價值。

安心社會與智慧生活部分，沈榮津說，除了健康照護、資通安全、安居家園及智慧生活，核電廠除役也可藉此機會產業化，因為核一、核二、核三電廠的相繼除役已達經濟規模，在地試驗後，亞太核能市場差不多也有除役商機，如同綠能產業的歐洲開發商在臺灣設置風場，進行場域測試後，可開發亞洲其他風場。

(工商 )