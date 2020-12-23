王品（2727）集團搶攻年終尾牙聚餐商機，第四季加速展店腳步，單是12月就一口氣新開18家門店（含新開、改裝）；其中，集團最資深的火鍋品牌「聚 北海道鍋物」，在相隔半年後，以全新型態回歸台中，進駐公益路商圈和中科米平方廣場。

王品集團表示，「聚 北海道昆布鍋」在2004年，由時任火鍋事業處總經理李森斌所創辦，台中第一家店就開在文心路與甘肅路口。當時的「聚」鍋，以北海道嚴選昆布為湯底，金澄色湯頭、搭配各種食材涮煮、突顯出食材原汁美味，加上濃厚的日式裝潢氛圍，成為台中熱門火鍋餐廳。

聚 北海道鍋物事業處副總經理王仁森表示，轉型升級才能滿足顧客需求，全新的「聚 北海道鍋物」，保留原本「絕妙好湯、新鮮食材、原汁美味」的精神，有多款人氣湯底，同時增加「野菜放題自助吧」，以新鮮直送野菜、海藻昆布烏龍麵、讚岐烏龍沾麵、博多拉麵等特色副食，札幌牛奶風味與抹茶口味的霜淇淋當作餐後甜點、還可搭配日式蕨餅、黑糖珍珠等配料的自助吧，提供消費者自由享用，單點自助吧268元起、搭配套餐398元起。

「聚 北海道鍋物」以「主題火鍋+自助吧」為主，新菜單首推「札幌起司牛奶鍋」，以「牛奶熊」在鍋裡泡湯，造型超萌可愛，加上桌邊現刨起司的服務，奶香醇厚的起司口感更豐富。

「澎派系雙人海陸聚」主推海陸雙拼主餐，飽滿的鮑魚、整尾鮮魷、絕品大草蝦、鮮蝦、綜合魚片，時令海鮮，搭配220公克肉類主餐，一次能吃到兩種超人氣產品；「浮誇放縱系雙人肉肉聚」，主打現點現刨、重達1公斤的「肉肉瀑布」，滿足「肉肉控」大口吃肉、無肉不歡的暢快感。

「聚 北海道鍋物」台中公益店12／22開幕，佔地79坪、114席，以旗艦店的規格打造舒適寬敞的用餐空間，門口以日式燈籠造型、搭配大紅鳥居裝飾，還有150公分高的北極熊公仔、頂著起司毛巾泡牛奶湯卡哇伊迎客，要讓消費者從進門就能感受到濃濃日本祭典的歡樂氛圍。

至於「聚 北海道鍋物」中科米平方店，佔地71坪、90席，預計12／24平安夜開幕。

即日起至2021／1／16日，到聚北海道鍋物公益店、米平方店，消費單人套餐+1元，即贈澳洲穀飼無骨牛小排一份，或消費2客套餐贈海陸雙響-干貝/和牛二選一。

因應台中人豐富的夜生活型態，「聚 北海道鍋物」每周五、六開放消夜場，用餐到凌晨1點30，還有機會抽apple watch6，活動只到明年1／16止。

(工商 )