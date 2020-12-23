公視、myVideo合製消防職人劇《火神的眼淚》，23日再釋出「前導預告眼淚篇」，溫昇豪滿臉愧歉安撫飾演他妻子的柯奐如、林柏宏站在高樓伸手欲拯救意圖輕生的女子、陳庭妮著消防衣驚險攀爬三層樓高的關東梯救援、劉冠廷臉被濃煙燻黑、摸黑搜救等，揭開消防員職場所面對的驚險畫面。

預告中，林柏宏獨自坐在空盪浴室憂鬱落淚，林柏宏表示：「消防員每天都在面對生死，任務的成功與失敗會影響人的生命，一但遇到挫折很容易讓心理有創傷。」他拍攝期間，常跟消防員學長討論，他認為：「壓力越龐大，越容易選擇壓抑內心真實的感受，這是台灣消防員很普遍發生的狀況。」導演兼編劇蔡銀娟也表示，消防員大多不會主動找心理諮商師診療，長久下來會形成壓力或創傷，盼透過角色呈現議題。

劉冠廷經歷打火救護實習後，坦言完全無法想像消防員每天面對的職場，嘆演出《火神》後，最大的不同是，「當你跟著消防隊出勤實習時，一切都是真實的，出生入死的狀態每天都發生在他們的身上，他們是真的身處在很危險的環境工作」，讓他詮釋角色更戰戰兢兢，傳達正確觀念給觀眾，並要珍惜這一群人。

導演兼編劇蔡銀娟表示：「很多人不知道救護車裡為傷病患急救、疫情期間運送疑似或確診病例患者的幾乎都是消防員，他們的工作不只打火，救護反而佔很大比例。每天不斷面對生死，更要面對自己內心的衝突；希望透過《火神的眼淚》讓更多民眾瞭解，消防員在克服工作困難的同時，也在克服自己心理上的難題。」《火神的眼淚》2021年5月在公視以及myVideo播出。

溫昇豪在《火神的眼淚》中飾演消防員，在妻小與工作中陷入兩難。（公視提供）

劉冠廷在《火神的眼淚》最新預告中面對大火臉被濃煙燻黑。（公視提供）

陳庭妮著消防衣驚險攀爬三層樓高的關東梯救援。（公視提供）

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