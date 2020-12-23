明年是詩人周夢蝶的百年誕辰，詩壇後輩將出版《夢蝶文集》，除了紀念冥誕，更是相關作品、文字資料最豐富完整的一次呈現。其中讓人驚艷的莫過於兩首周夢蝶早期創作的古典詞，在塵封62年後重見天日，這套書的主編，周夢蝶詩獎學會理事長、高雄師範大學國文系教授曾進豐透露，讀者可以透過這兩首〈浣溪紗〉，一窺周夢蝶的創作原點。

曾進豐表示，周夢蝶在2014年過世之後，他隔年到藍星詩社詩人曹介直家中拜訪，談起周夢蝶和曹介直早年的通信，在整理資料時，意外發現這兩首詞，「連我都是第一次知道。」詞句「千樹桃花寂寞開，春風還拂舊池臺，多情應自毀重來」，同樣呈現周夢蝶的多情。

有趣的是，這兩首詞不只從未發表過，目前留下的文字，甚至並非周夢蝶本人的手稿，而是由曹介直所寫。曾進豐表示，「當年其實是周夢蝶口述，曹介直當場抄寫下來的。」

曾進豐表示，「〈浣溪紗〉兩首」創作於1953年，時間點比周夢蝶在1958年出版的第一本詩集《孤獨國》還要早。這兩首詞的風格跟《孤獨國》、《還魂草》時期相近，「不過傳統上詞比較軟、媚，甚至情感比較艷，但現代詩展現的情，加入知性，強調要透過制約、克制，展現力道，這是詞比較難表現的。」

曾進豐表示，「周公的詩，特色就是多情，但談的不是形而下的情，是形而上的。詞正好是最適合表現情的，但後來他發現現代詩更符合期待，也一樣能表現多情，就轉去寫現代詩。」這兩首古典詞的發現，讓人得以一窺周夢蝶年輕時的創作和思考。

《夢蝶文集》將有五卷，前三卷為詩，收錄《孤獨國》、《還魂草》、《十三本白菊花》、《約會》、《有一種鳥或人》五本詩集和《風耳樓逸稿》及其他單篇補遺。卷四收錄包含報章刊載的「悶葫蘆居尺牘」、「風耳樓小牘」等書信。卷五收錄《不負如來不負卿》等讀書、讀經札記。

曾進豐表示，文集邀請荷蘭、法國、美國和台灣四位研究周夢蝶的學者寫序，更邀楊澤、陳義芝、傅月庵、羅智成等撰寫各卷引言。書中除了有不少未曾發表的珍貴內容，也將收錄完整的周夢蝶生平年表，將於2021年一月出版。

(中時 )