反萊豬立院「拒馬長城」再現。(攝影/廖映翔)

【政新鮮】反萊豬立院「拒馬長城」再現 她痛批：你我連拍桌權利都沒有 (攝影剪輯/范佐意)

立法院24日將針對開放萊豬相關行政命令進行表決，警方在周邊架設拒馬圍欄戒備。對此，國民黨文傳會主委王育敏痛批，總統蔡英文過去的說詞，稱政府聽不進人民心聲時可以說得更大聲，甚至「可以拍桌子」，「但現在用層層拒馬把人民擋在外面，人民連拍桌的權利都沒有，這個政府是不想聽人民真正的心聲」。

王育敏接受《中時新聞網》訪問時直言，「這個蔡政府其實是站在民意的對立面，也是拒絕民意的，原本是人民可以親近的國會殿堂，卻被用用層層的拒馬，把民意擋在最外頭，不讓民意有表達的機會，過去蔡總統還說如果對於政府不滿意，人民可以拍桌、拍不見，但是現在人民連拍桌的權利都沒有，這個政府是不想聽人民真正的心聲。」

至於，行政院長蘇貞昌22日強調，每個法案在討論表決前，會有不同意見，但黨籍立委一定要團結一致，讓法案順利通過。對此，王育敏批，「蘇院長不要低估人民的智慧，更不要把人民當白癡，甚至你要餵人民吃萊豬，還說會發現你堅持的價值是對的，請問這是哪門子的價值？人民都知道保護自己的健康才是至高無上的價值，你這種要傷害人民健康、餵大家吃萊豬的行為，是會被人民所唾棄的。」

另外，王育敏直言，「我覺得民進黨整個政黨都是跟民意作對，因為現在有七成的民眾是反萊豬的，結果你看到他們是用什麼樣的方式在回應民意，是用這個強制的決定，要求每一個立委都不能跑票，然後把所有民進黨立委都當成是橡皮圖章，然後就是要強勢的表決通過，那這樣子的做法就是站在民意的對立面，完全是跟人民作對。」

最後，王育敏也強調，這是(指萊豬)非常關鍵的法案，全國民眾都在看，所以國民黨的立委也展現了要捍衛食安的決心。

(攝影剪輯/范佐意)

(中時新聞網)