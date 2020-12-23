好事聯播網副董事長孫國祥去年才開始學習琉璃畫，迄今創作逾百幅，明年更要前進高市文化中心開個展。（柯宗緯翻攝）

好事聯播網副董事長孫國祥去年才開始學習琉璃畫，迄今創作逾百幅，明年更要前進高市文化中心開個展。（柯宗緯翻攝）

俗話說「人生70才開始」！全台共有5家廣播電台的好事聯播網副董事長孫國祥以「孫吳也」在全台廣播電台界創出名號。77歲的他，去年10月開始學習琉璃畫，預計明年1月13日在高雄市文化中心舉辦個人畫展；他身兼多職，主持人、作家、舞台劇演員，體現出「活到老學到老」精神。

孫國祥中山大學企管所畢業，26年前從台北南下高雄，從高雄一家電台擴展到五家的聯播網廣播集團，不但收聽率全台第一，業績也是第一。

他去年因緣際會與於琉璃畫創作，從興趣投入，開始習作，畫作經中山大學管院企管所的同學觀後，都鼓勵開個展。他談到習畫的啟蒙及經歷，從小對美術有喜好，在大專聯考選了法文系，有往歐洲從事藝術學習的準備，但種種原因，未能如願，但在媒體工作時，結識不少畫家，漸漸有提筆的念頭，但因時間的因素，終難如願。

他參加一個玻璃藝術家的聚會，席間受到鼓勵及催促，在半自願的狀態下，從事在琉璃上作畫，第一幅作品「淡海暮色」因選色不慎，致不理想，有點灰心，頗思放棄，但好友邑昌玻璃廠廠長陳宗漢豉勵，要不斷嘗試，第一幅作品產生了，於是接下來就順利許多。

孫國祥開始創作琉璃畫的契機，是某次受邀到美濃與玻璃界的藝術朋友聚餐，在朋友的鼓勵下，開始嘗試琉璃畫割作，他想到曾至台北淡水海濱攬勝，欣賞黃昏時刻，夕陽在海平面上燦爛無比的景色，遠處有漁舟歸航，一時陶醉，不自覺的用手機拍攝下來的美景，於是決定第一幅作品畫這個鏡頭，並定名為「淡海暮色」。

他表示，琉璃作品需經800度窯燒後，方能見真章，但窯變是不能預料的。他首先用釉料在玻璃上把理想中的景色盡出，放入窯中初燒，作品果然大失所望，原本期待蔚藍大海的色澤竟然是紅色的。

於是在死馬當活馬醫的心態下，再度執筆，換顏料在原來的作品上再重製，竟然皇天不負苦心人，再製後的琉璃作品是出意料之外的滿意，孫吳也因此廣生信心，正式邁向琉璃創作之路，陸續完成了一百多幅作品。

失敗中的成功，給了孫國祥一些信念，年齡及挫折反而是邁向另一個春天的催化劑，感謝所有的正能量的祝福。孫國祥從去年10月20日開始創作琉璃畫，到今年3月共完成琉璃畫創作52幅畫與詩，目前已達到100多幅。

明年1月13日到24日，高雄市文化中心將為孫國祥舉辦打開畫匣子－美術在高雄」「詩情·琉璃心∼穿越時空的愛戀」畫展，也是國內首位將詩與琉璃畫作一併呈現的浪漫詩人，讓閱讀者能飽讀詩中有畫，畫中有詩的浪漫感受。

(中時 )