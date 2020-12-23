嘉義縣消防局今年共召募32名義消，今23日晚間更首次舉辦「新進義消人員師徒制授業儀式」。（嘉縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣消防局今年共召募32名義消，今23日晚間更首次舉辦「新進義消人員師徒制授業儀式」。（嘉縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣消防局今年共召募32名義消，今23日晚間更首次舉辦「新進義消人員師徒制授業儀式」。（嘉縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣消防局今年共召募32名義消，今23日晚間更首次舉辦「新進義消人員師徒制授業儀式」。（嘉縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣消防局今年共召募32名義消，今23日晚間更首次舉辦「新進義消人員師徒制授業儀式」。（嘉縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣消防局今年共召募32名義消，今23日晚間更首次舉辦「新進義消人員師徒制授業儀式」，新進義消向資深指導老師鞠躬行禮，由義消總隊總隊長張明達和師傅們幫徒弟戴消防帽、上扣環，象徵無私傳承消防經驗，以及指導各項勤業務知識、技能之精神，莊嚴地完成師徒制授業儀式。

嘉縣消防局指出，目前整個義消總隊總隊部計27人，第一大隊401人、第二大隊479人、第三大隊499人，晚間在番路鄉仁義湖岸大酒店進行「新進義消人員師徒制授業儀式」是嘉縣首創，主要是讓新進義消把所屬義消單位分隊長當作「師傅」，讓經驗得以傳承。

消防局說，師徒制的精神與訓練目的主要是「一對一」、「帶領陪伴」，讓徒弟先觀察師傅怎麼做，接著在師傅指導下慢慢學習獨立作業，然後師傅再針對徒弟執行方式、思維邏輯，提出建議，讓其了解嘉縣轄區特性，強化救災知能，讓新進義消具備簡單火災預防、災害搶救、緊急救護及為民服務等知識與技能。

總隊長張明達表示，藉授業儀式，期勉新進義消人力在師傅引領下學習正確的消防知識，熟練消防技能，平安順利的完成每一次救災救難任務。

(中時 )